Bursa'da Motosiklet Kazası: Kask Kamerasına Yansıyan Anlar
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, önüne kıran otomobile çarparak yere düştü. Kaza anı kask kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da bir motosiklet sürücüsü, yolda seyir halindeyken aniden önüne kıran otomobile çarpıp yere düştü. O anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden şerit değiştirip önüne geçen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel