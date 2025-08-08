Bursa'da Motosiklet Kazası: Kask Kamerasına Yansıyan Anlar

Bursa'da Motosiklet Kazası: Kask Kamerasına Yansıyan Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, önüne kıran otomobile çarparak yere düştü. Kaza anı kask kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da bir motosiklet sürücüsü, yolda seyir halindeyken aniden önüne kıran otomobile çarpıp yere düştü. O anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden şerit değiştirip önüne geçen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.