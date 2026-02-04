Haberler

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aynı istikametteki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalova– Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova, istikametine seyir halinde olan Beytullah Baysan'ın (32) yönettiği 34 MFS 112 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Hülya Ulus (40) yönetimindeki 34 EDG 618 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu Muhammed Kızmaz (30) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz