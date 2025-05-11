Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan Sertan U. ve 14 yaşındaki oğlu A.E.U., hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet, Göl Yolu'nda Oktay A. (49) yönetimindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, Sertan U. ve beraberindeki 14 yaşındaki oğlu A.E.U. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel