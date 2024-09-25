Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bayram Taşdemir'in (36) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen Taygun Nacak'a (34) çarptı. Nacak ile motosikletten düşen Taşdemir yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Turist Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Taşdemir, kullandığı 16 BGV 049 plakalı motosikletle Yalova yönüne giderken, Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Taygun Nacak'a çarptı. Nacak ile çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Taşdemir, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Bayram Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Orhangazi Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Polis Bursa Kaza

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });