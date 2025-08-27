Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarptığı kazada, sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. B.G. idaresindeki 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü B.G. ile arkasında bulunan T.H. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

