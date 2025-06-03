Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı
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İnegöl ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Çevredekilerin müdahale ettiği kazada, yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Efe A. (17) yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler yaralıyı ambulans gelene kadar iş yeri önündeki şemsiyeyle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Efe A. yönetimindeki 20 APM 758 plakalı motosiklet, aynı yöne ilerleyen ve yol kenarına park etmeye isteyen Adem G.'nin (50) kullandığı 16 PC 855 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Efe A. yaralandı. Çevredekiler, yaralıyı güneşten korumak için bakkal dükkanına ait bir şemsiyeyi açarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Efe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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