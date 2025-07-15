Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

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İnegöl'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniceköy Mahallesi'nde A.A. (17) idaresindeki 16 AND 023 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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