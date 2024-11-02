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Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir motosiklet traktöre çarptıktan sonra minibüsle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önünde seyreden traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (29) idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli daha sonra karşı yönden gelen İ.K. (33) idaresindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarparak ağır yaralandı.

Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, motosikletlinin çarpmasının ardından olay yerinden kaçan ve daha sonra yol kenarında bir iş yerine traktörü bırakıp kaçan sürücüsüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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