Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet önce 6 yaşındaki çocuğa, ardından hafif ticari araca çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dervişbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Sarsılmaz (28) yönetimindeki 16 BBB 188 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yolda yürüyen A.S.'ye, ardından seyir halinde olan İlker G. (58) yönetimindeki 16 ANE 571 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çocuk yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.