Bursa'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 12 yaşındaki Muhammet K. ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri hızlıca müdahale ederek yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet K. (12), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 2'nci Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K. (29) yönetimindeki 16 KFD 52 plakalı hafif ticari araç, Muhammet K. idaresindeki 16 BBT 219 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Muhammet K., ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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