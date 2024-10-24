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Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'da motosikletin zihinsel engelli bir bireye çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri kaza anını ortaya koydu.

Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

Bursa'da motosikletin zihinsel engelli bireye çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin park halindeki aracın arkasından aniden yola çıkan Salih Kırman'a çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan Amjad Zaitoun'un fırladığı ve yol kenarındaki ağaca çarparak yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

HABER: Memet Can YEŞİLBAŞ- Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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