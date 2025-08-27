Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Batuhan Güneş idaresindeki 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Batuhan Güneş ile motosiklette bulunan T.H. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Güneş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.H'nin ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çıkıp yol kenarındaki iş yerlerinin duvarına çarptıktan sonra savrulduğu, motosikletteki iki kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı.