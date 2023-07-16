Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da bariyerleri aşıp, otluk alana düşen motosikletin sürücüsü Gökhan Camgöz (42) hayatını kaybetti, arkasındaki Koray Sülümer (37) yaralandı. Camgöz'ün Kocaeli'ne gitmek için yola çıktığı, kazadan önce arkadaşına, "Önden ben gideceğim, burası benim sevdiğim viraj" dediği belirtildi.

Bir kafede arkadaşları ile kahve içtikten sonra, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gitmek için yola çıkan Gökhan Camgöz'ün kullandığı 16 EAJ 77 plakalı motosiklet, saat 14.30 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi yeni bağlantı yolunda kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpıp, karşı şeride geçen motosiklet, bariyerleri de aşarak otluk alana düştü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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