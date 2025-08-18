Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücü Furkan Tigit (20) hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu Emir K. ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Furkan Tigit (20) yönetimindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde 41 AKH 888 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Tigit ile arkasındaki yolcu Emir K. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Tigit hayatını kaybederken, Emir K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.