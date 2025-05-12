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Bursa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Bursa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıdvan A. (48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak'tan caddeye çıkan Zekeriya H.'nin (37) kullandığı 16 MB 7599 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sol ayağı kopma noktasına gelen kadının ameliyata alınacağı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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