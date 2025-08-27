Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Ağır Yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Sürücü B.G. ve yolcu T.H. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.G'nin kullandığı 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü B.G. ile motosiklette bulunan T.H. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
