Bursa'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye Ceza
Bursa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.
Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince bayram trafik tedbirleri kapsamında, motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Gebze-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri ile Bursa-İzmir kara yolunda yapılan çalışmada 41 motosikletli denetlendi.
Yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayenesiz araç, kasksız motosiklet kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi.
Denetimlerde 3 motosiklet ise trafikten men edildi.