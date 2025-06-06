Bursa'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye Ceza

Bursa'da Motosiklet Denetiminde 7 Sürücüye Ceza
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Bursa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince bayram trafik tedbirleri kapsamında, motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gebze-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri ile Bursa-İzmir kara yolunda yapılan çalışmada 41 motosikletli denetlendi.

Yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayenesiz araç, kasksız motosiklet kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 3 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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