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Bursa'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolunda, yayaların kullandığı trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan B.K. (51) idaresindeki 77 AAK 361 plakalı motosiklet ile Yalova yönüne seyreden B.A'nın (20) kullandığı 34 FKU 267 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin sürücülerinin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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