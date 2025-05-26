Bursa'da Motosiklet, Belediyeye Ait Otobüsle Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet, Belediyeye Ait Otobüsle Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'da meydana gelen kazada, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ferhat Badur hayatını kaybetti. Olay, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Badur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Badur'un cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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