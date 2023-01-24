BURSA'DA MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI Güncel Haberler BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otoyol girişindeki virajda Adnan Tezcan'ın (20), direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otoyol girişindeki virajda Adnan Tezcan'ın (20), direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Yola savrulan sürücü ağır yaralanırken arkasında bulunan arkadaşı Yusuf Berra Arık (19) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Adnan Tezcan'ın kullandığı 34 CSS 834 plakalı motosiklet, Gemlik Gişeleri'nden otoyola girdikten sonra Bursa yol ayrımına yöneldi. Kavşaktaki virajı dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Adnan Tezcan yola savrulurken, arkasındaki arkadaşı Yusuf Berra Arık bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Berra Arık'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan Adnan Tezcan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri Bursa yol ayrımında trafik bir süre dururken, savcının incelemesinin ardından Yusuf Berra Arık'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Yusuf Berra Arık ile ağır yaralanan Adnan Tezcan'ın kasklarının takılı olduğu görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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