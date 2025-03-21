Bursa'da Motokuryeler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga eden iki motokuryeden biri bıçakla yaralandı.

Motokuryelik yapan M.U.K. ve M.A. arasında İstiklal Caddesi'nde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, M.U.K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.U.K, hastaneye kaldırıldı. Zanlı M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.