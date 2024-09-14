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Bursa'da Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan plakasız motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 25 yaşındaki Murat Erkılıç yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Murat Erkılıç (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre ileri savrulurken sürücü bariyerlerin arasında sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Erkılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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