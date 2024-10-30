Bursa'da Moloz Depolama Alanında Yangın Çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde belediyeye ait moloz depolama alanında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, ilçe merkezini dumanla kaplarken, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
İznik Gölü sahilinde belediyeye ait moloz depolama alanı olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ilçe merkezi dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Depolama alanının yanındaki bir binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.