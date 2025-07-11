Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
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İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yerindeki keresteler kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin önündeki keresteler henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında keresteler kullanılamaz hale gelirken, imalathanede de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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