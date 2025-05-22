Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

1) BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alırken mobilya imalathanesinin çatısı hasar gördü.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.