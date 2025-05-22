Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.
1) BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alırken mobilya imalathanesinin çatısı hasar gördü.
Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.