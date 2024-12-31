Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
İnegöl'de bir mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak'ta mobilya imalathanesinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın mobilya imalathanesinde hasara neden oldu.