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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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