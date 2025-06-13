Bursa'da Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: Mahmud İ. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: Mahmud İ. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde, temizleme amacıyla girilen talaş emme makinesine bacakları sıkışan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud İ., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı kameraya yansıdı ve işçinin sağlık durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde temizlemek için girdiği talaş emme makinesine bacakları sıkışan Mahmud İ. (29), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçinin makinenin girişinde asılı kaldığı anlar ile kurtarma çalışması kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 23'üncü Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud İ., temizlemek için çalışır haldeki talaş emme makinesini kapattı. İçine girdiği makinenin yeniden çalışması ile Mahmud İ. basınçla aşağıya kaydı, bacakları sıkıştı. Elleriyle emme makinesinin girişine tutunan işçinin imdadına yetişen arkadaşları, makineyi kapattı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahmud İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Mahmud İ.'nin makinenin girişinde asılı kaldığı anlar ile itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması kameraya yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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