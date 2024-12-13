Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Bursa'da Mobilya İmalathanesi Sahibinin Düşmesi Sonucu Yaralandı

Bursa'da Mobilya İmalathanesi Sahibinin Düşmesi Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde işletme sahibi Cengiz S. yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı.

Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin sahibi Cengiz S. (50), iş yerindeki asansör boşluğuna düştü.

Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine çakılan Cengiz S. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Vekiller karşı karşıya geldi, muhalefet salonu terk etti
Hüseyin Yücel, canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"

Son Dakika Haberleri

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 16 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir? Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada üzüm toplamak ne anlama gelir? Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? 15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.