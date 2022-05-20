Bursa'da mobilya fabrikasındaki makinenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bursa'da mobilya fabrikasındaki makinenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da mobilya fabrikasındaki makinenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasındaki bir makineye bakım yapan kaynak ustası ve oğlu, makinenin patlaması sonucu hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasındaki bir makineye bakım yapan kaynak ustası ve oğlu, makinenin patlaması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada tozlama makinesine bakım yapılırken patlama meydana geldi.

Patlamada, makineyle ilgilenen kaynak ustası Abdulkerim B. (62) ile oğlu Muhammed B. (17), yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Patlama, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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