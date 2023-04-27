Bursa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

BURSA Bursa'da sağanak şekilde yağan misket büyüklüğünde dolu çiftçileri üzdü.

Bursa'nın Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde sağanak dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bursa için, dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Bursa'nın merkez Osmangazi ile Mudanya ilçelerinde misket büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü. Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde şiddetli dolu yağışı çiçek açmış ağaçlardaki çiçeklerin dökülmesine sebep olurken çiftçilerin dolu sırasındaki zor anları da kameraya yansıdı. Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, dolu yağışının Dereçavuş, Çağlayan, Gündoğdu, Armutköy ve Dürdane Mahallesi'nin bir kısmını içerisine alarak Hamitler'e doğru devam ettiğini belirterek, "Şuan için ilçe tarıma müracaat eden bir çiftçimiz yok. Meyveler daha çiçek aşamasında olduğu için zarar belli değil. Bir hafta içerisinde belli olur" diye konuştu.