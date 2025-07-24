Bursa'da Minibüsün Şarampole Devrilmesi: 4 Yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bektaş B. (57) idaresindeki Almanya plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ümitalan Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül B. (54), Bertan B. (15) ve Berat B. (12) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kestel ve İnegöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel