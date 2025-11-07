Haberler

Bursa'da Minibüsün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'da servis minibüsünün çarptığı bir kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

1) MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı kadın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.O. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
