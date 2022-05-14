BURSA'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI RESUL YARALANDI - Haberler

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BURSA'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI RESUL YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul O. (11), minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul O. (11), minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Güzel (42) yönetimindeki 35 ATS 664 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşüp yaralanan Resul, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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