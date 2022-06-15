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Bursa'da minibüsle otoparktaki yayalara çarpan sanık yargılanıyor

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Bursa'da minibüsle otoparktaki yayalara çarpan sanık yargılanıyor

Bursa'da kullandığı minibüsle otoparktaki araçlara ve yayalara çarparak 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da kullandığı minibüsle otoparktaki araçlara ve yayalara çarparak 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kuveytli tutuksuz sanık Ahmed Muhammed El Reşidi'nin ve olayda yaralanan müşteki Arda Talha Yiğit'in avukatları katıldı.

Sanık avukatı, eksik hususların giderilmesini ve müvekkili hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talebi üzerine duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ağustos ayında, Kuveytli Ahmed Muhammed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girmiş ve park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durabilmişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş, kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polise teslim olmuştu.

Tutuklanan ve hakkında dava açılan sanık, yargılama devam ederken ara kararla tahliye edilmişti.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

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