Bursa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Suat Güven'in (35) kullandığı 16 KD 234 otomobil, Karacabey-Boğaz yolu kırsal Kulakpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Sabır İ. idaresindeki 06 KNE 76 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Kazada, sürücü Güven ile otomobildeki Halil Arman (73) ve Bekir Uzun (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs şoförü Mehmet Sabır İ. ile araçtaki Zafer F, Alim İ, Tuncay T, Adnan K, Kaan İ. ve Oktay İ. yaralandı. Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 4'ü Karacabey Devlet Hastanesi, 3'ü de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Karacabey Bursa Güncel Haberler

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