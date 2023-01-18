Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. N.G. idaresindeki 10 AAC 640 plakalı minibüs Bursa- Ankara kara yolu Mobilya Sanayi ışıklar mevkisinde Suriye uyruklu Mustafa Ubeydet'in (25) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ubeydet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü N.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Ankara İnegöl Bursa Güncel Haberler

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