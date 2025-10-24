Haberler

Bursa'da Minibüs Yayaya Çarptı

Bursa'da Minibüs Yayaya Çarptı
Güncelleme:
Bursa'da geri manevra yapan bir kapalı kasa minibüs, arkasında yürüyen bir yayaya çarptı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kapalı kasa minibüs, bu sırada arkasında yürüyen yayaya çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi'nde meydan geldi. Yol kenarında park halinde olan kapalı kasa minibüsünü çıkarmak için geri manevra yapan sürücü, bu sırada yolda yürüyen yayayı fark etmeyerek aracıyla çarptı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yayanın da o sırada arkasına baktığı için aracı görmediği ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü görüldü.

