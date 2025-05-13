Bursa'da Minibüs Şoförü Kırmızı Işıkta Tehlikeli Davrandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir yolcu minibüsünün şoförü, kırmızı ışıkta durmayarak ters şeride girdi ve yayalara aldırış etmeksizin hızla ilerledi. O anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.
BURSA'da, yolcu minibüsünün şoförü, kırmızı ışıkta duran araçları ters şeritten geçip, yolun karşısına geçen yayalara aldırış etmeden ilerledi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp ters şeride girerek, bekleyen araçları geçti. Bu sırada yaya geçidinden geçen 2 kişi ise üzerlerine gelen minibüsü görünce, koşarak ilerledi. Minibüs hızla yoluna devam ederken, o anlar diğer şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel