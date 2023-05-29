Bursa'da Minibüs, Midibüse ve Bariyerlere Çarpıp Devrildi

BURSA'da, minibüs önce işçi taşıyan midibüse ardından da bariyerlere çarpıp devrildi. Metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Esenevler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Hakan Gülmez'in kullandığı ve hızlı olduğu iddia edilen 16 BAB 453 plakalı servis minibüsü, işçileri taşıyan Hüseyin Kaya yönetimindeki 16 ANV 153 plakalı midibüse çarptı. Savrulan minibüs, önce bariyerlere çarparak devrildi ardından metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Gülmez, araca sıkıştı. İhbarla gelen ekipler, Gülmez'i bulunduğu yerden çıkarıp, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gülmez'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüsteki işçiler ise başka bir araca alınıp, yoluna devam etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel