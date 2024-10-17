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Bursa'da Minibüs ile Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı

Bursa'da Minibüs ile Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Ç. idaresindeki 16 N 7492 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun D.'nin kullandığı 34 BAY 078 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Hatem Ç. ile Hatice A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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