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Bursa'da meyve bahçesinde kardeşini öldüren sanığın iddianamesi kabul edildi

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve bahçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sanığın kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve bahçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seymen Mahallesi'nde geçen yıl eylülde, çiftçilikle uğraşan Şaban Kurt'un, kardeşi Selami Kurt (60) tarafından şeftali bahçesinde silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İddianamede ifadesine yer verilen Selami Kurt, olay günü öğle saatlerinde kardeşinin kendisini aradığını, 15-20 kez ölümle tehdit ettiğini ve eve çağırdığını öne sürdü.

Konuşmasından onun alkollü olduğunu anladığını ve sıkıntı çıkmasın diye Seymen Mahallesi'nde bulunan kendisine ait bahçeye gittiğini bildiren sanığın, daha sonra kardeşinin tüfekle yanına geldiğini anlattığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, aralarında tartışma çıktığını ve tüfekle kendisini vuracağını düşündüğünü belirten Kurt'un, yanında bulunan tüfeği ateşlediği ve pişman olduğuna ilişkin beyanları aktarıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Geçen yıl 7 Eylül'de Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgedeki şeftali bahçesine giden jandarma ekipleri, Şaban Kurt'un (55) tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün olaydan önce tartıştığı kardeşi Selami Kurt gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kestel Bursa Bursa Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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