Bursa'da Meydana Gelen Hortum Plastik Sandalyeleri Havalandırdı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün ilçenin Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılacak düğün için hazırlıklar sürerken, aniden çıkan hortum, sıralanan plastik sandalyeleri uçurdu. Havalanan sandalyeler etrafa savrulurken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.