Bursa'da Mevsimlik Tarım İşçileri Pilavdan Zehirlendi

Bursa'da Mevsimlik Tarım İşçileri Pilavdan Zehirlendi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çadır kentte, mevsimlik tarım işçilerine ikram edilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavı bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip, ikram ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesinde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma nedeniyle fenalaşan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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