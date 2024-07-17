Üye Girişi
Haberler

Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangın, diğer çadırlara da sıçradı. Yangın 1 saatte söndürüldü ve 3 çadır ile 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkıp, diğer çadırlara da sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü. 3 çadır ile 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı bir çadırda çıktı. Alevler, kısa sürede diğer çadırlar ile park halindeki bir minibüse sıçradı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Mahalle muhtarı Hikmet Avşar, 3 çadır ile 1 minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Bursa Olay Bursa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title