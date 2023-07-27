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Bursa'da mevsimlik işçiler arasında çıkan kavga hastanede görüntülendi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devlet hastanesinde, mevsimlik işçiler arasında çıkan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Güvenlik görevlilerin güçlükle yatıştırdığı taraflar, şikayetçi olmadı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devlet hastanesinde, mevsimlik işçiler arasında çıkan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Güvenlik görevlilerin güçlükle yatıştırdığı taraflar, şikayetçi olmadı.

Yenişehir Devlet Hastanesi'nde dün, muayene olmak için bekleyen, Urfa'dan gelen mevsimlik işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kavgada hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi yapılırken, tarafların şikayetçi olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Yenişehir Bursa kavga Güncel Haberler

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