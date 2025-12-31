Haberler

Bursa kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

Bursa şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ve Uludağ eteklerinde kar örtüleri oluştu. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.

Vatandaşlar kentte etkili olan mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi, yağıştan korunmak için şemsiye kullandı.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Haberler.com
