Bursa'da metruk evde çıkan yangın büyüdü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan, yandaki kebapçı ile başka bir metruk binaya sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında metruk evler ile dükkan kullanılamaz hale geldi.

Tayakadın Mahallesi, Fırın Sokak'taki bir metruk binada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada metruk evin yanındaki kebapçıda çalışanlar, iş yerini tahliye edip yangını söndürmeye çalıştı. Fakat büyüyen alevler hem kebapçıya hem de başka bir metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.Metruk binanın tamamen yandığı, dükkanın ise zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.