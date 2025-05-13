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Bursa'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Bursa'da Metruk Binada Yangın Çıktı
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Mudanya'daki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mütareke Okul Sokağı'ndaki bir metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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