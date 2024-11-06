Bursa'da Metruk Binada Yangın

BURSA'da, 3 katlı metruk binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk binanın 3'üncü katı ve çatı kısmında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binanın 3'üncü katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.